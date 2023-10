Vente privée Galeries Lafayette Cachemire : pulls à prix doux

Rendez-vous shopping douceur avec cette vente privée Galeries Lafayette Cachemire. On peut faire confiance au grand magasin parisien spécialiste de la mode pour nous trouver le pull parfait pour Madame et pour Monsieur !

La vente privée Galeries Lafayette Cachemire

La douceur est au rendez-vous, avec plein de pièces classiques 100% cachemire ainsi que des pulls laine, alpaga et cachemire.

En rayon, les pulls à col rond, col V, col bateau, col cheminée, col roulé ou col camionneur, les marinières, les cardigans boutonnés, les gilets à col châle ou cascade et gilets zippés à capuche… sont tous à prix doux.

Côté style, il y en a de toutes les couleurs, avec de l’uni, du chiné, des rayures style marinière, des liserés contrastants, des torsades et jeux de maille.

Et pour la saison, Galerie Lafayette mise sur les tons naturels et propose en plus de ses pulls classiques, de jolies mailles aux couleurs vives.

Zoom sur quelques pièces toutes douces disponibles sur cette vente privée :

La vente privée Galeries Lafayette est ouverte chez BazarChic jusqu’au 11 octobre 2023.

Votre nouveau pull arrivera bien vite ! BazarChic prévoit l’expédition des commandes sous 72h.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour un beau pull en cachemire ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Galeries Lafayette est terminée ?

Vous arrivez trop tard pour cette vente privée ? Retrouvez la collection cachemire sur l'e-shop Galeries Lafayette.

