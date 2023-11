Vente privée Freeman T. Porter : Jeans et mode urbaine

Envie d’un jeans vraiment stylé ? Faites confiance à Freeman T. Porter et cette vente privée pour vous looker denim avec originalité et sans fausse note !

Freeman T. Porter

Freeman T. Porter est un spécialiste de la mode urbaine pour homme et femme.

Son objectif : confort et style pour proposer des pièces parfaites qui mettent en valeur la silhouette et dans lesquelles on est à l’aise.

Sa pièce phare : le jeans. La marque en propose une belle collection pour tous les styles, dans un grand choix de coupes et de coloris.

La vente privée Freeman T. Porter

L’expert du jeans déballe en vente privée ses collections masculines et féminines chez Showroomprivé.

On y fait le plein de jeans bien sûr avec des modèles aux coupes slim, skinny, bootcut, straight, taille haute, 7/8… Côté coloris, il y a tous les délavages de brut à bleu clair, mais aussi différentes teintes de gris, du noir, du rouge, du vert… Et côté détails, des motifs animaliers, végétaux, camouflage, des empiècements contrastants, des liserés sur le côté, des trous effilochés, des broderies…

Et avec ceci ? Des pantalons, là aussi dans un grand choix de coupes, couleurs et imprimés, des t-shirts et polos, des tops, chemises et blouses, des pièces en maille, des robes et jupes, des blazers et vestes en jeans, des blousons, ainsi que quelques ceintures pour accessoiriser le tout.

Coup d’œil au style Freeman T. Porter et ses jeans vraiment canons disponibles sur cette vente privée :

Toutes ces fringues affichent des réductions autour de 50%.

La vente privée Freeman T. Porter est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 15 novembre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les jeans Freeman T Porter, inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Freeman T. Porter est terminée ?

Retrouvez les collections Freeman T Porter chez Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans jeans annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

