Vente privée Freegun : l’underwear version fun

Osez les sous-vêtements Freegun ! La marque d’underwear crée des collections de boxers aux larges imprimés colorés et graphiques. On adore son style et on fonce adopter ses modèles à prix réduits grâce à cette vente privée !

La vente privée Freegun

Freegun c’est la marque française de sous-vêtements fantaisie présente aussi dans le domaine des sports extrêmes.

Sa pièce phare : le boxer en textile doux et léger aux imprimés all over, à large bande élastiquée signée du logo de la marque.

Les maîtres mots de la marque : fun, respect, liberté, innovation, passion, style.

Freegun nous dévoile en vente privée une grande sélection de pièces masculines principalement, pour tous les styles.

Paysages urbains ou îles désertes, drapeaux américains, têtes de mort, animaux et dinosaures, smileys, sports extrêmes (BMX, motocross, surf, skate), super héros (Superman et Batman), personnages de jeux vidéos (les Lapins Crétins, Street Fighter)… s’affichent sur ces boxers.

On trouve aussi quelques modèles unis, noir ou colorés, à coutures contrastantes ou motifs abstraits.

Ils sont vendus à petits prix à l’unité ou par lot de 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Et avec ceci ? Des paires de chaussettes de sport, quelques T-shirts, des shortys et culottes pour Madame.

La vente privée Freegun est ouverte jusqu’au lundi 1er juin 2020.

J'y vais !

Restez chez vous ! La livraison à domicile est offerte dès 80 € d’achat avec le code promo MAI20 jusqu’au 24 mai seulement.

Cette vente privée Freegun est terminée ?

Retrouvez toute la collection Freegun sur la boutique officielle de la marque : https://freegun.com.

Jetez aussi un coup d’œil à tous les bons plans underwear sur le blog !

Jetez aussi un coup d'œil à tous les bons plans underwear sur le blog !



