Vente privée Fossil : montres, bijoux et maroquinerie

Fossil vient accessoiriser notre quotidien en vente privée. La marque américaine propose ses lignes montres, bijoux et maroquinerie à prix légers.

Fossil

Originaire de l’état du Texas, Fossil est une marque d’accessoires de mode au style résolument authentique.

Son slogan : Long life vintage.

Lancée en 1984, Fossil propose des montres classiques et rétro, avant d’élargir sa collection aux bijoux, aux articles de maroquinerie, et depuis plus récemment aux montres connectées.

La vente privée de montres Fossil

La marque américaine présente ses collections d’accessoires en vente privée. Montres, bijoux, maroquinerie et lunettes de soleil défilent ainsi à prix légers chez Showroomprivé.

Au rayon montres, on retrouve une sélection de modèles élégants pour femme et homme. Le boitier est rond en acier argenté, doré, rose, noir ou marron, parfois ornés de cristaux scintillants. Les bracelets sont en métal à larges maillons, en maille milanaise, en cuir en céramique colorée ou en plastique.

Et avec ceci ? Des montres connectées unisexes en acier ou silicone au design sobre.

Coup d’œil à quelques montres femme disponibles sur cette vente privée :

Le rayon bijoux est composé de bracelets et joncs, colliers et pendentifs, boucles d’oreilles puces, créoles ou pendantes.

Le tout est accompagné de lunettes de soleil, sacs en cuir tout format et petite maroquinerie.

L’ensemble de la collection est à prix réduits. Les articles proposés affichent des remises autour de 50%.

La vente privée Fossil ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 18 janvier 2024 à 8h.

Cette vente privée Fossil est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans montres annoncés sur le blog !

