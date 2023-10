Vente privée FOREO : brosses nettoyantes et beauty tech design

Passez vos routines beauté au niveau supérieur ! FOREO propose en vente privée ses brosses nettoyantes et appareils de soins du visage à prix doux. C’est le moment de les tester !

FOREO Sweden

FOREO est une marque de beauty tech venue de Suède. Elle crée des appareils innovants, au design unique, destinés à la beauté et au bien-être.

Son produits phare : LUNA, une brosse nettoyante sonique à picots en silicone doux pour le visage. Elle élimine les impuretés, désincruste les pores, et tonifie la peau grâce au massage. Véritable succès international, cet accessoire est devenu un essentiel beauté.

La vente privée FOREO

FOREO arrive chez BazarChic pour une vente privée spéciale électro-beauté. Une session shopping à ne pas manquer pour les fans de la marque suédoise !

On y retrouve à prix légers ses appareils :

LUNA : la brosse nettoyante visage T-Sonic dans ses versions fofo, mini, pour peaux normales, peaux mixtes, peaux grasses et pour homme.

: la brosse nettoyante visage T-Sonic dans ses versions fofo, mini, pour peaux normales, peaux mixtes, peaux grasses et pour homme. UFO : l’appareil de soin visage complet mixant chaleur, luminothérapie LED et cryothérapie pour une peau lisse et éclatante.

: l’appareil de soin visage complet mixant chaleur, luminothérapie LED et cryothérapie pour une peau lisse et éclatante. IRIS : l’appareil de massage adapté au contour des yeux estompe les signes de fatigue et de vieillissement et illumine le regard.

: l’appareil de massage adapté au contour des yeux estompe les signes de fatigue et de vieillissement et illumine le regard. BEAR : l’appareil de soin tonifiant par micro courant.

: l’appareil de soin tonifiant par micro courant. ESPADA : l’appareil de traitement de l’acné par lumière LED bleue et pulsations T-Sonic.

: l’appareil de traitement de l’acné par lumière LED bleue et pulsations T-Sonic. ISSA : la brosse à dents électrique pour une hygiène bucco dentaire parfaite en douceur.

Equipez-vous pour vos soins professionnels à domicile !

Ces appareils beauté sont accompagnés de soins du visage et coffrets.

La vente privée FOREO est ouverte chez BazarChic jusqu’au 5 novembre 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour une brosse nettoyante FOREO ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée FOREO est terminée ?

Retrouvez les appareils, brosses et soins FOREO chez Sephora. et sur l’e-shop Foreo.com.

Jetez aussi un œil aux bons plans beauté annoncés sur le blog !

