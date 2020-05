Vente privée Fleurance Nature : cosmétiques bio et compléments alimentaires

Trop de stress ? Besoin d’énergie ? Envie de beaux cheveux ? Tous vos désirs ont leur solution naturelle chez Fleurance !

Fleurance Nature propose en vente privée ses compléments alimentaires et cosmétiques naturels et bio pour affronter le quotidien. 🌿

Chouchoutez-vous à prix doux !

La vente privée Fleurance Nature

Les compléments alimentaires et cosmétiques Fleurance Nature prennent soin de la peau, des cheveux, mais aussi nettoient, assainissent et détoxifient, détendent et aident à trouver le sommeil, soulagent les douleurs, redonnent du tonus et apportent les vitamines et minéraux indispensables…

Le coup de pouce parfait en cette saison !

Cette vente privée Fleurance nous propose chez Showroomprivé une belle sélection de produits bio :

cosmétiques , soins du visage et du corps, anti-âge, BB crème,

produits d'hygiène , savon au lait d'ânesse, gel nettoyant, eau démaquillante, shampoing doux, dentifrice,

soins spécifiques bébé , lait de toilette, gel lavant, crème hydratante,

détox et minceur , infusions, jus et concentrés, comprimés et gommes,

, infusions, jus et concentrés, comprimés et gommes, compléments alimentaires, vitamines et minéraux, anti-stress, bien-être, énergie, mémoire, système immunitaire, sommeil…

Vous souhaitez découvrir les produits phares de la marque ? Optez pour son eau micellaire démaquillante au bleuet bio ou un de ses soins régénérants à la gelée royale bio.

Tous ces produits sont à petits prix pendant la vente privée Fleurance Nature ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 15 mai 2020 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les soins et compléments alimentaires Fleurance Nature ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

En savoir plus sur Fleurance Nature

Fleurance Nature est la marque spécialiste de la nutrition bien-être, des compléments alimentaires et des cosmétiques bio. Elle nous emmène à Fleurance dans le Gers pour nous faire découvrir son expertise santé et beauté.

