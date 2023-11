Vente privée Fjällräven : le sac à dos Kånken à prix léger

Nouvelle rentrée scolaire, nouveau cartable ! Cette vente privée Fjällräven propose à prix léger l’iconique Kånken, le sac à dos confortable et pratique star des collèges.

Fjällräven

Lancée en 1960 par Åke Nordin, Fjällräven est une marque suédoise de sacs et équipement outdoor.

Son objectif : proposer du matériel pratique, fonctionnel et durable pour les randonnées et activités de plein air.

Issue de la petite ville d’Örnsköldsvik, entre montagne, forêt et mer, Fjällräven se veut proche de la nature. Ainsi, ses collections sont conçues dans le respect de l’environnement : choix de matériaux, design durable, refus de certains composants chimiques.

La vente privée de sacs Kånken Fjällräven

Fjällräven présente sa ligne de sacs à dos chez BazarChic. Cette vente privée est l’occasion de s’offrir le modèles phare de la marque : le sac à dos Kånken.

Lancé en 1978, le Kånken a été spécialement conçu pour les élèves suédois. Il est maintenant adoptés par de nombreux écoliers dans le monde.

Léger et confortable, il est rembourré de mousse. Sa conception et son format pratique limitent les problèmes de dos.

Il est constitué d’un grand compartiment volumineux à large ouverture zippée, de poches latérales plates, d’une poche zippée à l’avant. Il est équipé de poignées sur le dessus pour le porter à la main, et d’un logo réfléchissant sur le devant.

Réalisé dans un tissu robuste, il résiste aux salissures et à l’humidité. C’est le compagnon idéal des années d’école, collège, lycée, études, mais aussi des sorties nature.

Shoppez votre sac à dos Kånken à prix léger. Il est disponible dans un beau choix de coloris à partir de 55 €.

La vente privée Fjällräven est ouverte chez BazarChic jusqu’au 27 novembre 2023.

Recevez vite votre nouveau sac à dos ! BazarChic prévoit l’expédition des commande sous 48h.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour un sac à dos Fjällräven ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

