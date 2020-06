Le total look FILA arrive en vente privée

Fila arrive en vente privée pour équiper les amateurs de sport et de looks à la cool. La marque italienne y déballe une sélection de sportswear et chaussures à petits prix pour homme et femme.

La vente privée FILA

Rendue célèbre dans les années ’80 en équipant de grands joueurs de tennis, Fila a fait son grand retour sur le devant de la scène, sur les podiums et dans le dressing des stars.

Sa pièce phare : le T-shirt à large imprimé logo.

Cette vente privée nous propose une sélection de pièces sportives et détente pour homme, femme et junior. On se choisit des T-shirts, des brassières de sport, des sweat-shirts et hoodies, des vestes zippées et blousons, des pantalons de joggings et leggings, des shorts et shorts de bain, des robes.

Voici quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

Au rayon chaussures, on retrouve les indispensables Disruptor dans un beau choix de coloris ainsi que plein de baskets aux lignes sportives et détails tendances.

Tout est à prix réduits.

La vente privée Fila est ouverte chez Private Sport Shop jusqu’au lundi 8 juin 2020.

J'y vais

Pendant les French Days, la livraison est offerte pour les commandes dès 80 €.

Pour en profiter, il suffit de saisir le code promo FRENCHDAYS.

L’offre est valable jusqu’au 2 juin seulement.

Cette vente privée FILA est terminée ?

Retrouvez les collections sportswear et chaussures FILA sur Spartoo.

Jetez aussi un œil sur les bons plans sportswear annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr