Marchez écolo avec ces baskets Faguo en vente privée !

La marque française eco-friendly Faguo crée des baskets confortables et tendances. Chaussez-vous écolo à petits prix grâce à cette vente privée Faguo !

La vente privée Faguo

On y retrouve ses tennis classiques en toile de coton, en cuir et velours de cuir, aux coloris plutôt sobres, unis ou à motifs fantaisie.

La signature de la marque : le bouton en noix de coco cousu sur le côté.

Au fil du temps, la collection s’est enrichie de baskets plates ou à plateforme, de chaussures aux lignes sportives, de derbies lacées citadines, de mocassins à semelles picots, de chaussures à scratch pour les plus jeunes, de chaussures montantes, chelsea boots et desert boots…

Plein de modèles permettant de chausser toute la famille sont ainsi disponibles sur cette vente.

Coup d’œil aux modèles phares de la marque : des sneakers en toile basses et montantes, des baskets et des tennis à rayures marinière issue de la collab’ avec la marque bretonne Armor-Lux :

Tous ces modèles sont à petits prix !

Compter à partir de 19 € pour une paire de tennis en toile et jusqu’à 55 € pour une paire de chaussures en velours de cuir.

On fonce donc chez BazarChic s’y shopper une jolie paire de chaussures détente à prix légers.

La vente privée Faguo est ouverte jusqu’au 5 juin 2020.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les baskets écolos Faguo ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat avec le code promo BIENVENUE.

La bonne action Faguo

Faguo s’engage aussi pour l’environnement.

Le concept : pour chaque paire de chaussures achetée, un arbre est planté.

Et en plus d’être écolos, ils ont de l’humour chez Faguo :

Cette vente privée Faguo est terminée ?

Retrouvez la collection Faguo sur Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans chaussures femme et chaussures homme annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



