Préparez l’arrivée de bébé avec cette vente privée de linge Eveil et Nature

Créez un cocon douillet pour bébé avec cette vente privée Eveil et Nature. Les lignes de linge de lit et de toilette en coton bio y sont à prix doux.

La marque Eveil et Nature

Eveil et Nature a créé des gammes de textile en coton bio destinée aux bébés. Lest produits de la marque accompagnent les tout-petits pendant les premiers mois et premières années.

Les produits sont certifiés Oeko-Tex.

Le coton bio est certifié GOTS.

Le linge est uni, dans un beau choix de coloris tendres, à assortir ou à mixer.

Les teintures utilisées sont à base de pigments naturels et écologiques.

La vente privée Eveil et Nature

Le linge Eveil et Nature est en vente chez Bebe Boutik et réparti sur deux ventes privées :

La vente privée de linge de lit

On y prépare le cocon douillet de bébé avec des couffins, alèses et draps, tours de lit, gigoteuses et nids d’ange, coussins inclinés, plaids, édredons et housse de couette. Eveil et Nature propose aussi des coffrets naissance avec un body, un pyjama et un bonnet.

Le produit phare Eveil et Nature : le couffin en osier tressé à la main, recouvert d’une housse et accompagné d’un nid d’ange assorti. Il est en vente au prix de 63,95 €.

La vente linge privée de toilette, change et repas

Cette autre vente propose les indispensables pour :

la toilette : des gants de toilette, capes de bain pour les plus petits, ponchos et peignoirs pour les un peu plus grands, en éponge bouclette très absorbante

: des gants de toilette, capes de bain pour les plus petits, ponchos et peignoirs pour les un peu plus grands, en éponge bouclette très absorbante le change : des langes et housses de matelas à langer

: des langes et housses de matelas à langer le repas : des bavoirs en velours de coton doublé éponge

: des bavoirs en velours de coton doublé éponge maman : des coussins de maternité, confortables pendant la grossesse et pratiques pour l’allaitement

La vente privée Eveil et Nature est ouverte chez Bebe Boutik jusqu’au 22 avril 2020.

J'y vais !

Cette vente privée Eveil et Nature est terminée ?

Retrouvez toute la collection Eveil et Nature sur son e-shop : https://www.eveiletnature.com.

Jetez aussi un œil à tous les bons plans puériculture annoncés sur le blog !

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

Tumblr