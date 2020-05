Vente privée Etam : Tout le dressing féminin à petits prix

L’enseigne de mode Etam s’invite chez Showroomprivé, le temps d’une vente privée très mode. On y retrouve ses collections de prêt-à-porter tendance pour toutes les saisons à petits prix.

La vente privée Etam

C’est Constance Jablonski, l’égérie de la marque, qui est à l’affiche de cette vente privée Etam.

Et pour celles qui craquent déjà sur sa jolie robe à fleurs entre exotique et hippie-chic, dites-vous qu’elle est disponible sur cette vente au prix de 24 € (au lieu de 59,99 €) :

Je la veux !

Sinon, en rayon, on croule sous une tonne de fringues trop stylées : des tops, débardeurs et T-shirts, plein de robes courtes ou longues, des combinaisons et combi shorts, des jupes et shorts, des jeans et pantalons, des pulls et gilets, des vestes et perfectos, des trenchs et manteaux.

Et avec ceci ? Des chaussures sympas pour la ville et la plage : des escarpins, des mocassins, des derbys lacées et à boucles, des boots, des sneakers, des sandales plates ou à talons, et des espadrilles.

Une fois lookée et chaussée, on accessoirise le tout de sacs, ceintures, foulards et écharpes.

On fait le plein parmi une belle sélection de pièces à petits prix.

La vente privée Etam est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 31 mai 2020 à 8h.

J'y vais !

Impatientes de recevoir vos nouvelles fringues ? Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes pour cette vente.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour la collection mode Etam ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Etam est terminée ?

Retrouvez toute la collection sur l’e-shop Etam.

Jetez aussi un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog !

