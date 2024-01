Vente privée Esprit : collections femme et homme

Confort, style et couleurs sont au rendez-vous de cette vente privée Esprit. Les collections femme et hommes y sont à petits prix.

La marque Esprit

C’est en 1968 que le couple Susie Russell et Douglas Tompkins lance sa marque de vêtements à San Francisco.

Esprit s’implante alors très vite à Hong Kong comme en Allemagne avant d’installer des boutiques dans le monde entier.

Son style : une mode intemporelle composée de pièces casual et de basiques colorés.

La vente privée Esprit

Ajoutez une touche d’Esprit à votre dressing ! La marque déballe ses collections femme et homme en vente privée. Direction le site Zalando Privé pour dénicher plein de fringues sympas à petits prix.

En rayon, des pièces pour toutes les saisons, des tops, des pulls, des robes et jupes, des jeans et pantalons, des vestes, manteaux et doudounes.

Zoom sur quelques vêtements et looks féminins disponibles sur cette vente privée :

Les lignes lingerie et maillots de bain sont aussi proposées sur cette vente privée.

Les tenues Esprit sont complétées de chaussures, baskets, boots, sandales et tongs.

Le tout affiche de belles réductions.

La vente privée Esprit est ouverte chez Zalando Privé jusqu’au 4 janvier 2024.

