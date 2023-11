Vente privée Epice Paris : carrés de soie, foulards et étoles

Craquez pour l’accessoire de saison version luxe ! Epice Paris présente ses collections d’étoles et foulards en vente privée à prix tout doux.

Epice Paris

Epice est une marque d’étoles haut de gamme fondée par deux designers danois : Bess Nielsen et Jan Machenhauer.

Elle crée des pièces uniques, inspirées de traditions et de nuances scandinaves : le ciel nordique, le bleu de la mer Baltique, les lumières de Copenhague.

Les étoles sont ensuite tissées et imprimées dans les ateliers en Inde, reconnus pour leur savoir-faire.

La vente privée d’étoles Epice

Epice expose ses collections chez BazarChic le temps d’une vente privée. On y découvre de magnifiques étoles, foulards et carrés réalisées dans de belles matières naturelles : coton, laine, cachemire et soie dans de jolies palettes de couleurs.

Rayures, carreaux, pois, pieds de poule, abécédaires, motifs géométriques, paisley ou floraux s’affichent sur ces beaux modèles plein d’originalité. De quoi twister nos looks en toute saison.

Zoom sur quelques foulards et étoles disponibles sur cette vente privée :

Tous ces foulards et étoles sont à prix doux.

Profitez des folles réductions pour craquez pour ces beaux modèles et pour faire de magnifiques cadeaux.

La vente privée Epice Paris est ouverte chez BazarChic jusqu’au 27 novembre 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les foulards et étoles Epice Paris ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

