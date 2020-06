Vente privée Energie Fruit : les soins naturels et gourmands à prix doux

Douceur et gourmandise sont au rendez-vous de cette vente privée Energie Fruit ! Les soins capillaires et soins du corps sont à tester à petits prix.

La marque Energie Fruit

Energie Fruit est une marque française de cosmétiques naturels à tendance feel good.

Son slogan : « The French clean beauty ».

Energie Fruit s’engage pour :

la beauté en innovant pour proposer des produits efficaces

grâce à des textures agréables et des senteurs gourmandes qui mettent de bonne humeur le made in France en fabriquant ses produits en Provence

La vente privée Energie Fruit

Rendez-vous sur le site de ventes privées BazarChic pour découvrir ses gammes de produits à petits prix !

Energie Fruit nous propose ses routines beauté pour le quotidien.

Les soins capillaires

Pour nos cheveux, Energie Fruit propose ses shampoings classiques enrichis en huiles de monoï, d’argan, de karité, de macadamia…, ses shampoings secs, ses masques et Méga Crèmes, ses huiles en spray et bains d’huiles Sublimissimes.

Les soins du corps

Direction la douche avec des gels soin bio à l’aloe vera, des huiles hydratantes et nourrissantes, un soin intime lavant doux et la crème de douche à la fleur de pamplemousse.

En suite, on prend soin de notre peau avec une huile sèche, des laits corps nourrissants, des soins Megabalm pour les lèvres, les pommettes et les mains, et des masques-chaussettes SOS pieds exfoliants.

Et avec ceci, les indispensables hygiène du moment : des flacons de gel hydroalcoolique dans différents formats.

Ces soins sont présentés à l’unité ou en duo, à prix doux.

La vente privée Energie Fruit est ouverte chez BazarChic jusqu’au 5 juillet 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les soins naturels Energie Fruit ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Energie Fruit est terminée ?

Retrouvez toute la gamme beauté Energie Fruit sur Amazon .

Jetez aussi un œil aux bons plans beauté annoncés sur le blog !

