Vente privée Elizabeth Arden : soins et parfums à petits prix

Le rendez-vous shopping beauté du moment, c’est la vente privée Elizabeth Arden ! La marque de New York nous propose en vente privée une sélection de soins et parfums à petits prix.

La vente privée Elizabeth Arden

Place à la beauté avec cette vente privée Elizabeth Arden. La marque de cosmétiques expose chez Showroomprivé quelques uns de ses soins mythiques et ses célèbres fragrances.

On y retrouve les lignes Eight Hour et Visible Difference avec des soins du visage et du corps ainsi quelques produits de maquillage.

Au rayon cosmétiques, crème hydratante, fluide protecteur, baume de nuit, brume miracle hydratante, masque peeling, baume apaisant réparateur, contour des yeux, crème de nuit réparatrice, base perfectrice, huile miracle universelle, émulsion spécifique corps, crème pour les mains, baumes et rouges à lèvres… affichent des remises autour de 40%.

Au rayon parfum, 5th Avenue, NYC, After Five, Arden Beauty, Provocative, Sunflower, Red Door, Eau Fraîche, Pretty, Splendor, Blue Grass sont disponibles dans plusieurs formats à petits prix.

Avis aux fans de la fragrance Green Tea, elle est disponible en version eau parfumée, eau de toilette, gel douche, lotion corporelle et déclinée en Green Tea Summer, Tropical, Exotic, Mimosa, Yuzu, Lotus, Pomegranate, Cherry Blossom, Nectarine Blossom, Lavender et Fig.

La vente privée Elizabeth Arden est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 2 septembre 2020 à 8h.

Cette vente privée Elizabeth Arden est terminée ?

Retrouvez les lignes de soins, maquillage et parfums Elizabeth Arden chez Nocibé et profitez de 25% de remise avec le code promo NOC25 jusqu’au 7 septembre.

