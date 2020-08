Vente privée Eléphant : infusions bien-être à prix légers

Place au bien-être en toute simplicité avec les infusions Eléphant. Des boissons naturelles, gourmandes et parfumées à déguster à petits prix.

La vente privée d’infusions Eléphant

Détox, digestion, relaxation, sommeil… l’infusion fait partie de toute routine bien-être.

Eléphant est le spécialiste des infusions et propose une vaste gamme de thés délicieusement parfumés.

La marque arrive chez Beauté Privée et nous présente à petits prix ses lignes d’infusion :

Infusions 100% arôme naturel

y’a du soleil et de l’ananas, pêche miraculeuse, la rhubarbe à papa, miel et une nuit, ma verveine menthe, ma verveine, mon tilleul, pomme cannelle, fruits rouges, on n’est pas pressé, tilleul citron, la mûre de ma vie

élimination et bien-être, détox pas d’intox, nuit tranquille, relaxation et anti-stress, digestion légère

grenade + hibiscus, menthe + thym, digestion verveine + menthe + mélisse, détox hibiscus + mélisse + fleur de mûrier, Rooibos pomme + cannelle, curcuma + gingembre, gingembre + citron, verveine, verveine + menthe, relax camomille + tilleul + feuilles d’oranger,

Rêve de camomille, Détox fruits rouges

zen, happy, love aux huiles essentielles

Toutes ces infusions sont vendues par boîtes de 20 ou 25 sachets ou en paquet vrac.

Aussi disponible sur cette vente privée, un coffret 48 sachets de 6 infusions aromatisées bio + un mug en bambou réutilisable, en édition limitée.

Tous ces produits affichent des réductions autour de 30%.

La vente privée d’infusion Eléphant est ouverte chez Beauté Privée 13 août 2020 à 9h.

Cette vente privée Eléphant est terminée ?

Retrouvez les gammes de thés et infusions Eléphant sur Amazon .

Jetez aussi un œil à tous les bons plans pour la cuisine.

