Vente privée Ekyog : mode éco-responsable

Passez votre dressing en mode écolo ! Ekyog présente sa collection de prêt-à-porter éthique à prix léger en vente privée.

Ekyog mode éthique

Lancée en 2003, Ekyog est une marque parisienne de mode féminine éco-responsable.

Elle crée des vêtements intemporels, dans le respect de la nature et de l’homme.

Ses collections sont joyeuses, travaillées et affichent de jolis imprimés colorés. Ces pièces sont réalisées dans de belles matières, fibres naturelles : coton bio, laine, alpaga, mohair, soie, tencel et textile recyclé.

La vente privée Ekyog

Ekyog fait défiler sa collection mode éthique chez BazarChic. Cette vente privée est l’occasion de s’offrir ses jolies pièces à prix doux.

On y retrouve ses blouses, jupes et robes courtes ou longues aux beaux imprimés, des mailles toutes douces, des tops basiques et confortables, des pantalons élégants, des vestes et manteaux.

Coup d’œil à quelques tenues disponibles sur cette vente privée :

Toute la collection est à prix doux et affiche des réductions autour de 50%.

La vente privée Ekyog est ouverte chez BazarChic jusqu’au 22 novembre 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la mode éthique Ekyog, inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat avec le code promo BIENVENUE.

