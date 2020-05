Adoptez le look nature avec Earth Wood Goods : montres et lunettes en bois

Et si on affichait notre côté nature avec les lunettes de soleil et montres en bois Earth Wood Goods ! La marque venue de l’état du Michigan crée des accessoires en bois eco-friendly, recyclable et biodégradable, dédiés aux explorateurs. Nous allons donc pouvoir compléter notre look d’aventurier grâce à cette vente privée.

La vente privée Earth Wood Goods

Direction Private Sport Shop pour découvrir la collection Earth !

Commençons par nous choisir une montre en bois sympa parmi ces modèles mixtes à boitier de forme ronde, ovale ou carrée. Le bracelet aussi est réalisé en matériau naturel ; il est en bois, en liège ou en cuir. Côté style, on peut opter pour un design épuré ou des modèles plus sophistiqués, multi cadrans, affichage date, chiffres stylisés, aiguilles de couleur, et montres squelettes avec mécanisme apparent…

Et pour protéger nos yeux d’explorateurs des rayons du soleil, on a le choix entre des lunettes à monture bois originales, disponibles dans différentes teintes de bois, équipées de verres polarisés classiques ou effet miroir, catégorie 2 ou 3.

Là aussi, il y en a pour tous les styles avec des montures aux formes variées, des verres de toutes les couleurs et des détails sur les branches.

Mes lunettes Earth préférées ? Les Maya avec leurs branches joliment décorées, gravées de motifs ethniques !

Tous les modèles de montres et solaires sont présentés à prix réduits.

Comptez autour de 50 € pour une paire de lunettes et entre 35 et 90 € pour une montre en bois.

La vente privée Earth Wood Goods est ouverte chez Private Sport Shop jusqu’au lundi 11 mai 2020.

En ce moment, la livraison à domicile est offerte dès 80 € d’achat avec le code promo HOME.

L’offre est valable jusqu’au 10 mai 2020.

En savoir plus sur la marque

Earth Wood Goods et ses explorateurs urbains pour la campagne Explore Endlessly :



Cette vente privée Earth est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans lunettes de soleil annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



