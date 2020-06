Les routines beauté Dr Botanicals sont à petits prix

Posted by -

Dr Botanicals propose ses gammes de soins naturels en vente privée. C’est le bon plan pour shopper les produits de beauté de la marque britannique à prix doux !

La vente privée Dr Botanicals

Dr Botanicals a installé sa boutique beauté chez BazarChic le temps d’une vente événementielle.

On y retrouve ses lignes Dr Botanicals et Organic & Botanic.

En rayon, on se compose des routines beauté complètes parmi les gammes

visage : crèmes, huiles, sérums, masques et gommages aux pouvoirs hydratant, régénérant, anti-âge, énergisant, revitalisant, nettoyant

: crèmes, huiles, sérums, masques et gommages aux pouvoirs hydratant, régénérant, anti-âge, énergisant, revitalisant, nettoyant corps : crèmes, huiles, laits et baumes pour les mains, le corps, le décolleté

: crèmes, huiles, laits et baumes pour les mains, le corps, le décolleté cheveux : shampoings et après-shampoings brillance, réparateurs, nourrissants, revitalisants

: shampoings et après-shampoings brillance, réparateurs, nourrissants, revitalisants spécifiques homme : crème jour et nuit, sérum anti-cernes, huile réparatrice, sérum anti-fatigue

: crème jour et nuit, sérum anti-cernes, huile réparatrice, sérum anti-fatigue bien-être : huiles essentielles et diffuseurs d’arômes

Ces soins sont formulés à partir d’actifs naturels : noix de coco de Madagascar, baie de goji, orange du Japon, beurre de karité, eau de rose apaisante, huile de coco anti-oxydante, minéraux de la mer morte, huile de baies d’argousier riche en vitamines, mandarine revitalisante…

Les produits Dr Botanicals sont conditionnés dans des pots et flacons en verre marron ou dans des tubes métal, puis dans une boîte en carton naturel.

La salle de bain prend alors de airs de pharmacie ancienne.

Tous ces soins sont à petits prix et affichent des remises jusqu’à 80%.

La vente privée Dr Botanicals est ouverte chez BazarChic jusqu’au 8 juin 2020.

J'y vais !

Cette vente privée Dr Botanicals est terminée ?

Retrouvez les soins Dr Botanicals sur Amazon .

Jetez aussi un œil aux bons plans beauté annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr