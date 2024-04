Vente privée DKNY : mode, lingerie, chaussures et accessoires

Le style from New-York s’invite dans votre garde-robe avec cette vente privée DKNY. Craquez pour ses looks élégants à prix légers !

Donna Karan New York

La styliste américaine Donna Karan créa sa marque éponyme de prêt-à-porter en 1988. Elle est à l’origine du concept « seven easy pieces », un vestiaire de 7 pièces à mixer et coordonner pour composer des looks pour toutes les occasions.

Aujourd’hui, la marque propose des collections complètes de prêt-à-porter, chaussures et accessoires pour femme et homme, ainsi que la ligne de parfums DKNY.

Son style chic décontracté est facile à porter au quotidien.

La vente privée DKNY

Habituée des ventes privées sur internet, la marque vient nous présenter ses lignes mode, chaussures, sacs et accessoires chez Zalando Privé. On profite des petits prix pour s’offrir ses looks originaux signés DKNY. En rayon, on craque pour ses petites robes élégantes, ses tops créatifs, ses jolies blouses, ses fringues à logo et ses tenues sportswear.

Coup d’œil à quelques pièces de la collection femme disponibles sur cette vente privée :

La marque new-yorkaise nous dévoile aussi sa lingerie DKNY Intimates et du homewear, ainsi que des chaussures pour tous les styles, des sacs et de la petite maroquinerie, des ceintures, quelques montres et bijoux.

Le tout affiche des réductions de 50% et plus.

La vente privée DKNY est ouverte chez Zalando Privé jusqu’au 8 avril 2024.

J'y vais !

Cette vente privée DKNY est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans shopping femme annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…