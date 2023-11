Vente privée DKNY Intimates : lingerie et homewear

La nouvelle vente privée DKNY nous dévoile les lignes Intimates et Loungewear. Craquez pour ses pièces de lingerie et ses tenues d’intérieur confortables à prix doux.

La vente privée DKNY Intimates

Rendez-vous chez Zalando Privé pour shopper les collections underwear et homewear signées de la marque new-yorkaise. L’élégance DKNY se porte en dessous au quotidien avec des pièces pour toutes les occasions.

Au rayon lingerie féminine, ses ensembles basiques aux lignes pures misent sur le confort.

Ambiance glamour avec ses soutiens-gorge sophistiqués ornés de dentelle, décorés de motifs floraux ou animaliers, à assortir ou pas avec le bas, culotte, shorty ou string.

Quant à la ligne homewear, elle propose des pièces confortables pour toutes les saisons, pour la nuit ou pour trainer à la maison : des pyjamas grand-père au style rétro et pyja-shorts aux lignes sportives, des nuisettes légères, des liquettes, robes T-shirts et chemises de nuit, des kimonos et tenues d’intérieur.

Au rayon homme, on shoppe des boxers à large bande élastiquée affichant le logo DKNY. Ils sont vendus par lots de 3 ou 5.

Mais aussi des chaussettes, des T-shirts, sweat-shirts et bas de pyjama et shorts à mixer pour composer des tenues tout confort.

La vente privée de lingerie DKNY est ouverte chez Zalando Privé jusqu’au 9 novembre 2023.

