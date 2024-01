Vente privée DIM : lingerie, bas et collants, homewear et sport

Faites le plein de lingerie et homewear à prix doux ! La vente privée DIM affiche de belles réductions sur les dessous, chaussettes, bas et collants…

La marque DIM

DIM fait partie de ces marques avec lesquelles on a grandi. Quand on pense à DIM, on a tout de suite en tête les premières notes de la musique de la pub télé.

A l’origine spécialisée dans les bas et collants, la marque française propose des dessous modernes pour femme et homme. Largement diversifiée, elle offre des sous-vêtements confortables, de la lingerie séduction, des lignes sport, de l’homewear, l’underwear masculin et des chaussettes.

Le saviez-vous ? Le nom de la marque vient du diminutif des bas nylon que l’on portait le dimanche. Ces fameux Bas Dimanche, premier succès de la marque, étaient vendus à l’unité pour par paire de 3 bas, pour avoir un bas de secours dans son sac en cas d’accroc.

La vente privée DIM

Dim nous dévoile ses collections underwear à petits prix le temps d’une vente privée. Direction le site BazarChic pour faire le plein de dessous !

La marque nous y propose ses nombreuses lignes de lingerie féminine :

Generous : des pièces élégantes adaptées aux formes généreuses, disponibles jusqu’aux grandes tailles (50 et bonnet F)

: des pièces élégantes adaptées aux formes généreuses, disponibles jusqu’aux grandes tailles (50 et bonnet F) O my Dim’s : des pièces invisibles en microfibre, modernes et confortables

: des pièces invisibles en microfibre, modernes et confortables Body Touch : la lingerie douce, sans démarcation, confortable et invisible

: la lingerie douce, sans démarcation, confortable et invisible Agnès B : de la lingerie fantaisie et relookée avec de jolis imprimés

: de la lingerie fantaisie et relookée avec de jolis imprimés Chic Line : des pièces aux lignes originales et élégantes

: des pièces aux lignes originales et élégantes Les Pockets : c’est le bar à culottes version DIM, des lots de culottes, strings, tangas, shortys aux coloris assortis

: c’est le bar à culottes version DIM, des lots de culottes, strings, tangas, shortys aux coloris assortis DIM Sport : des brassières de sport aux textiles techniques adaptés à l’activité physique

Dim habille aussi nos jambes avec les collants Diam’s, Absolu Flex, Style, Signature, Beauty, Sublim et les bas Dim Up.

Et avec ceci ? des chaussettes et mi-bas, des leggings.

Le tout est à prix légers.

La vente privée DIM est ouverte chez BazarChic jusqu’au 31 janvier 2024.

