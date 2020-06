Vente privée Diadora : chaussures et sportswear

Chouette, des baskets ! Diadora nous propose ses chaussures de sport et sneakers à petits prix en vente privée. On y coure !

La vente privée Diadora

Diadora, c’est l’équipement sportif, plutôt branché foot, venu d’Italie. Il arrive en vente privée avec un grand choix de chaussures pour petits et grands.

Son modèle phare : une paire de baskets en cuir blanc, affichant, sur le côté, le logo de la marque dans une couleur contrastée.

On la retrouve ici dans plusieurs déclinaisons pour homme, femme et enfant.

Voici quelques variations de lignes et de couleurs pour ce modèle à porter en famille :

Cette vente privée propose aussi un grand choix de chaussures de sport en mesh, des chaussures de foot, des sneakers basses ou montantes, quelques baskets en toile et des claquettes.

Diadora habille également les sportifs de tenues confortables, sweat-shirts, pantalons de jogging et survêtements.

Profitez des réductions sur les chaussures et le sportswear. Toutes ces pièces affichent des remises autour de 30%.

La vente privée Diadora est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 23 juin 2020.

