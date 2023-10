Vente privée Des Petits Hauts : mode douce et fantaisie

Ajouter une touche de fantaisie à votre dressing ! La vente privée Des Petits Hauts propose plein de jolis vêtements à prix doux.

Des Petits Hauts

C’est en 2000 qu’a débuté l’histoire Des Petits Hauts, lorsque deux sœurs ont l’idée de proposer de jolis hauts doux et agréables à porter avec une touche de fantaisie.

La boutique parisienne expose alors une collection girly aux couleurs tendres et beaux imprimés.

Aujourd’hui, la marque habille la femme en quête de vêtements tendance aux détails mode.

La vente privée Des Petits Hauts

Retrouvez toute la douceur et la poésie de la marque en vente privée. Des Petits Hauts présente ses jolies pièces à prix doux chez Showroomprivé.

Sa collection se compose de blouses légères unis ou aux imprimés délicats, de pulls et gilets en maille douce, de sweats confortables, de jolies robes, jupes et combis courtes ou longues, de pantalons city ou fantaisie, de vestes et manteaux.

Coup d’œil à quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

La collection mode est complétée de chaussures et accessoires, sacs et pochettes, ceintures, foulards et broches.

Toutes ces pièces affichent des réductions autour de 70%.

La vente privée Des Petits Hauts est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 20 octobre 2023 à 8h.

