Vente privée Derrière la Porte : Plein d’objets pratiques et fantaisie pour la maison

Toc toc toc ! Qu’y a-t-il derrière la porte ? Tout plein d’objets colorés signés Dlp qui équipent et décorent toute la maison avec fantaisie ! On craque pour ses boites et accessoires tellement pratiques. On shoppe tout ça à petit prix pendant la vente privée Derrière la Porte !

La vente privée Derrière la Porte

La marque crée des lignes d’objets pour la maison plein de couleurs et d’humour que l’on retrouve avec plaisir en vente privée.

Son produit phare : la boîte de rangement métallique.

Elle est disponible sous tous ses formats, pour y ranger épicerie, accessoires beauté et coiffure, petite pharmacie, fils, pelotes et nécessaire de couture, et tout un tas d’autres bricoles !

La vente nous en propose une belle déclinaison affichant des messages humoristiques.

Qu’est-ce qu’on trouve d’autres sur la vente ? Des articles pratiques pour la table et la cuisine avec de la vaisselle, des tasses, des bols, des services à thés, des mugs isothermes, des plateaux apéro, pour la salle de bain avec des trousses de toilette et vanitys, moult boites de rangement, mais aussi des tableaux magnétiques pour mémo et semainiers, des pots à crayons, des boîtes à mouchoirs, des horloges murales, des tapis et petite déco, des sacs et pochettes pour y glisser un peu tout…

On n’oublie pas les enfants avec des boîtes à goûter, gourdes, trousses à crayons, tirelires, coffres à jouets et boîtes à bisous !

Et pour nos amis les animaux, des tapis, gamelles et boîtes à croquettes. 🐶🐱

Bref, plein de choses à petits prix qui viennent mettre de la bonne humeur dans toutes les pièces ! 🙂

La vente privée Derrière la Porte est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 9 mai 2020.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les articles pratiques et fantaisie Derrière la Porte ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande.

Cette vente privée DLP est terminée ?

Retrouvez les accessoires et objets pratiques Derrière la Porte chez Amazon .

Jetez aussi un œil aux bons plans shopping pour la maison annoncés sur le blog !

