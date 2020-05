Vente privée Dekornik : stickers muraux et papier peint pour la chambre d’enfant

Décorez la chambre d’enfant et créez un univers onirique grâce à cette vente privée Dekornik. Une belle sélection de stickers et papiers peints s’affiche à prix réduits.

La vente privée Dekornik

La marque Dekornik vient de Pologne pour nous présenter ses collections déco pour la chambre d’enfant.

Elle crée de beaux stickers muraux et des papiers peints aux couleurs douces et au thèmes enfantins.

Cartes du monde stylisées, maisons et paysages urbains, montagnes aux sommets enneigés, animaux sauvages, ciels étoilés où flottent nuages légers, arc-en-ciel, planètes, montgolfières ou fusées, cirques, manèges et chevaux de bois viennent ainsi se coller sur les murs.

Ces décors oniriques et paysages imaginaires aux tons pastels viennent personnaliser l’espace de vie de l’enfant. Ils y installent une ambiance sereine et poétique, propice à l’imagination et au rêve.

Les stickers ardoise permettent de laisser des mots doux. Quant aux stickers toise, ils vont voir grandir les enfants.

Poser des stickers muraux est un jeu d’enfant ! On décolle le papier, on pose, on retire la plastique et on maroufle !

Dekornik nous en fait la démo en vidéo :



Créez une belle atmosphère créative pour les petits et les grands.

La vente privée de stickers et papiers peints Dekornik est ouverte chez Bebeboutik jusqu’au 10 mai 2020.

Besoin d’inspiration ? Retrouvez sur le compte Instagram Dekornik de belles idées déco !

