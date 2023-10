Vente privée See Me : vernis semi-permanent et lampes LED

Créez vos routines manucure maison avec les kits et vernis See Me ! Soins, vernis semi-permanents et lampes LED sont à petits prix.

La manucure See Me

See Me crée tout le nécessaire pour des manucures au top ! Sa collection se compose de routines complètes, kits et vernis comprenant :

un nettoyant pour les ongles Nail Cleanser pour pouvoir poser le vernis sur des ongles impeccables

un produit 2 en 1, à appliquer en base pour protéger l’ongle, puis en top coat sur le vernis pour apporter brillance et éclat

pour protéger l’ongle, puis en sur le vernis pour apporter brillance et éclat des vernis semi permanents à choisir parmi des couleurs tendances

à choisir parmi des couleurs tendances une lampe à LED 36W à brancher en USB

un dissolvant pour vernis semi-permanent

La vente privée de vernis See Me

Envie d’une belle manucure professionnelle à la maison ? Rendez-vous sur le site Beauté Privée pour profiter de réductions sur les produits et vernis See Me.

On y retrouve les soins des ongles, les vernis semi-permanents et les lampes LED.

Choisissez vos vernis à ongles parmi une sélection de teintes nude, rose, rouge, néon, et quelques vernis pailletés au prix de 6,90 € le flacon de 12,5 ml.

La vente privée de vernis See Me est ouverte chez Beauté Privée jusqu’au 25 octobre 2023 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Beauté Privée

C’est votre toute première commande chez Beauté Privée ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les vernis See Me ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10% de réduction avec le code promo WELCOME.

J'en profite !

Cette vente privée de vernis See Me est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans manucure annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…