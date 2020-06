Adoptez la routine manucure écolo avec les vernis Suncoat

Envie d’une manucure plus écologique ? Testez les vernis à ongles Suncoat à prix doux à l’occasion de cette vente privée.

Les vernis Suncoat

Suncoat est une marque canadienne de vernis à ongles écologiques pour femme et fille.

Sa petite histoire : Ying avait une fille de 7 ans qui souhaitait utiliser ses vernis. Convaincue de la dangerosité des produits chimiques contenus dans ces petits flacons et de l’effet nocif sur la santé de sa fille, Ying, chimiste de formation, a composé sa propre gamme de vernis.

Formulés à base d’eau (70%), ces vernis à ongles 12-free ne contiennent aucun produit toxique. Ils sont sans alcool ni odeur et offrent une réelle alternative aux vernis classiques.

Leurs teintes sont obtenues grâce à des pigments minéraux et des colorants naturels.

Aussi sont ils écologiques, vegans et cruelty-free.

La vente privée Suncoat

Rendez-vous sur le site de ventes privées écolo Private Green pour profiter de réductions sur les gammes de produits Suncoat.

On y retrouve :

Les vernis à ongles Suncoat

Dédiés aux adultes, ces vernis sont disponibles :

en version classique

peelable : pas besoin de dissolvant pour retirer la couche de vernis

21 teintes possibles pour toutes vos envies de manucure.

Ces vernis sont en vente à prix unique : 7,15 € (au lieu de 12,90 € pour un vernis classique et 12,50 € pour un peelable)

Les vernis enfant Suncoat Girl

De jolis vernis à ongles de toutes les couleurs super safe pour les enfants.

Ils sont vendus à l’unité. Comptez 3,95 € pour un flacon (au lieu de 6,90 €)

Et pour les vernis addicts, on les shoppe en duo ou en coffret de mini-vernis et nail art.

Les dissolvants Suncoat

Et pour adopter une routine manucure 100% écolo, Suncoat propose des dissolvants naturels, sans acétone :

un dissolvant liquide végétal

un soin 2 en 1 : gel dissolvant et baume cuticules

Profitez des réductions pour passer au vernis à ongles écolo.

La vente privée Suncoat est ouverte chez Private Green jusqu’au 1er juillet 2020.

Cette vente privée Suncoat est terminée ?

Retrouvez les jolis vernis Suncoat Girl sur Amazon .

Jetez aussi un œil aux bons plans manucure annoncés sur le blog !

