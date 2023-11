Vente privée Urban Keratin : lissage brésilien et soins capillaires

Faites confiance au spécialiste du lissage brésilien pour dompter vos cheveux ! Urban Keratin présente ses soins capillaires à prix doux en vente privée.

Urban Keratin

Mélanie Audouin et Bernard Bigiaoui ont créé Urban Keratin à Marseille en 2010.

Leur volonté : développer des produits pour un lissage brésilien performant sans formaldéhyde.

C’est chose faite avec une formule efficace à base de kératine et d’acides aminés.

Urban Keratin a depuis largement étendu sa gamme de soins capillaires et s’adresse maintenant à tous les types de cheveux.

Ses ingrédients phares : la kératine associée à la poudre de diamant, le charbon actif végétal, l’huile d’argan, l’huile de macadamia, les protéines de blé et l’acide hyaluronique.

La vente privée Urban Keratin

Le spécialiste marseillais du lissage brésilien sans formol présente ses produits en vente privée. Rendez-vous sur le site Beauté Privée pour profiter des petits prix sur les lignes de soins capillaires Urban Keratin.

On y retrouve ses produits et kits pour lissage brésilien et des soins spécifiques Makadamia : shampoings, après shampoings, masques capillaires, sérums nourrissant, huiles et sprays adaptés à chaque type de cheveux.

Offrez à votre chevelure une routine beauté riche en kératine !

Tous ces produits affichent des réductions entre 30% et 50%.

La vente privée de soins capillaires Urban Keratin est ouverte chez Beauté Privée jusqu’au 15 novembre 2023 à 8h.

