Vente privée de soins capillaires Lazartigue

Ajoutez une touche de nature à votre routine capillaire ! Lazartigue propose ses soins capillaires à prix doux en vente privée.

Les soins capillaires Lazartigue

Le coiffeur Jean-François Lazartigue a créé sa marque éponyme de soins capillaires en 1976.

Sa volonté : proposer des soins personnalisés utilisant les bienfaits des ingrédients botaniques sur la santé du cheveu.

Toujours inspirée par la nature, Lazartigue développe des produits aux formules clean et green.

La vente privée Lazartigue

Testez les bienfaits des actifs naturels des soins Lazartigue sur vos cheveux ! La marque présente en vente privée ses gamme de soins à prix doux.

Rendez-vous sur le site Beauté Privée pour vous offrir la routine adaptée à votre nature de cheveux :

Soins réparateurs à la kératine végétale pour les cheveux abimés

pour les cheveux abimés Soins nourrissants au beurre de karité pour les cheveux secs

pour les cheveux secs Soins fortifiants anti-chute guarana et ricin pour les cheveux clairsemés et cassants

pour les cheveux clairsemés et cassants Soins purifiants à l’ argile blanche pour les cheveux gras

pour les cheveux gras Soins protection éclat à l’huile de camélia pour les cheveux colorés

Chaque gamme est déclinée en shampoing, après-shampoing, masque et produits spécifiques.

Complétez votre routine capillaire, avec quelques pépites adaptées à tous les types de cheveux !

On craque pour l’Huile des Rêves : Enrichie en huile d’argan, huile d’abricot et huile de camélia, elle nourrit et sublime toutes les chevelures.

Les adeptes du zéro déchet pourront adopter le shampoing solide Lazartigue à huile de dattier du désert.

Et les fans de gummies pourront tester les compléments alimentaires Boost au zinc et complexe pro-kératine pour une action anti-chute et croissance.

Tous ces produits capillaires affichent des réductions jusqu’à 30%.

La vente privée Lazartigue est ouverte chez Beauté Privée jusqu’au 13 novembre 2023.

Cette vente privée Lazartigue est terminée ?

Retrouvez les soins capillaires Lazartigue chez Nocibé.

Jetez aussi un œil aux bons plans soins capillaires annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



