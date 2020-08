Prenez soin de vos cheveux avec les shampoings Timotei à prix doux

Timotei propose en vente privée ses gammes de shampoings naturels et bio. On prend soin de nos cheveux à prix doux.

Les shampoings Timotei

Timotei, c’est la marque de shampoing doux qui nous suit depuis des années.

Si elle est plutôt discrète, niveau communication en ce moment, elle évolue et propose maintenant une belle gamme de soins pour nos cheveux.

A noter : Timotei a pris le tournant nature et propose des soins capillaires à +90% d’ingrédients d’origine naturelle ainsi que des shampoings bio.

La vente privée de shampoings Timotei

Timotei propose ses shampoings et soins en vente privée sur Beauté Privée.

On y retrouve les gammes à choisir en fonction de votre nature de cheveux :

Pure à l’extrait de thé vert bio

à l’extrait de thé vert bio Réparation Miraculeuse à l’huile d’argan

à l’huile d’argan Richesse Suprême de buriti

de buriti Huiles Précieuses à l’huile d’argan, d’amande et à l’extrait de fleur de jasmin

à l’huile d’argan, d’amande et à l’extrait de fleur de jasmin Nutrition Intense à l’huile d’avocat

à l’huile d’avocat Force et Eclat aux extraits de plantes de Alpes

aux extraits de plantes de Alpes Détox Vitalité aux baies de goji

aux baies de goji Blond Lumière à l’extrait de camomille

à l’extrait de camomille Brun Intense à l’extrait de henné

à l’extrait de henné Couleur Sublime à l’huile de framboise et au thé blanc

à l’huile de framboise et au thé blanc BIO nourrissant (miel et jojoba), douceur (lait d’amande), purifiant (eucalyptus et citron vert), éclat (grenade et karité)

Ces shampoings et après-shampoings sont accompagnés de produits coiffants : eau coiffante, gel fixation forte à l’extrait de bambou, spray fixation fort et extra fort à l’extrait naturel de citron.

Tous ces produits affichent des réductions de 30% à 45%.

La vente privée de shampoings Timotei est ouverte chez Beauté Privée jusqu’au 17 août 2020 à 9h.

J'y vais !

Cette vente privée Timotei est terminée ?

Retrouvez les gammes de shampoings Timotei sur Amazon et profitez de remises sur les lots et abonnements.

Jetez aussi un œil aux bons plans soins capillaires annoncés sur le blog !

