Vente privée AMOA Paris : les sandales confortables et fantaisie

Confort et esthétique sont au rendez-vous de cette vente privée de sandales AMOA Paris. On y shoppe sa paire de chaussures pour l’été à petit prix !

La marque AMOA Paris

AMOA est une marque de chaussures féminines qui crée des collections tendances et accessibles.

Elle mise sur le confort et l’esthétique pour proposer des modèles sympas, souples et légers, agréables et faciles à porter.

Le secret du confort AMOA : sa semelle Gel System.

Les chaussures AMOA sont équipées de semelles innovantes flexibles à mémoire de forme, conçues à partir de matériaux naturels.

Toutes ces chaussures sont confectionnées à la main en Europe.

La vente privée de sandales AMOA Paris

AMOA nous présente en vente privée sa collection de chaussures d’été en cuir aux détails fantaisie. Rendez-vous chez BazarChic pour admirer ces jolis modèles à petits prix !

En stock, des sandales plates entre-doigt et tongs brodées de strass et perles effet bijoux, des nus-pieds multibrides à semelle corde, des sandales à petits talons compensés, des mules à larges brides de toutes les couleurs, des espadrilles en velours de cuir fermées ou peep-toe.

Zoom sur quelques jolies sandales plates disponibles sur cette vente privée :

Toutes ces chaussures d’été affichent de belles réductions. Les prix vont de 22 € pour des tongs à 39 € pour des espadrilles.

La vente privée de sandales AMOA Paris est ouverte chez BazarChic jusqu’au 5 juillet 2020.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les sandales AMOA Paris ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

