Vente privée Valentino : sacs, petite maroquinerie et ceintures

La Maison Valentino

Fondée à Rome en 1960 par Giancarlo Giammetti et Valentino Garavani, Valentino est une maison italienne de prêt-à-porter et haute couture.

Elle accompagne ses collections mode de chaussures et accessoires : sacs, petite maroquinerie, lunettes, foulards et parfums.

La vente privée de sacs Valentino

C’est sa collection maroquinerie que Valentino expose chez Zalando Privé. Cette vente privée est l’occasion de s’offrir à prix accessibles des sacs élégants et tous formats.

En rayon, on choisit parmi des sacs à main, cabas, sacs portés épaule, sacs seau, sacs à bandoulière et pochettes en simili cuir.

Ces sacs affichent lignes classiques et détails féminins : logo métallique, matelassage fantaisie, chaînettes, texture croco, oeillets décoratifs et pompons.

Coup d’œil à quelques beaux modèles disponibles sur cette vente privée :

Ces sacs sont accompagnés de petite maroquinerie, portefeuilles, trousses zippées et ceintures de toutes les couleurs signées du nom de la marque ou de l’initiale V.

Choisissez votre compagnon du quotidien à petit prix.

La vente privée de sacs Valentino est ouverte chez Zalando Privé jusqu’au 22 mars 2024.

