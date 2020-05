Vente privée de sacs Tintamar : intelligent daily bags

Edith Petit a créé Tintamar pour proposer des daily bags, des sacs et accessoires pratiques au quotidien. Cette vente privée Tintamar nous présente une sélection de ses créations à petits prix.

La vente privée de sacs Tintamar

Les collections de la marque se composent de sacs originaux et indispensables.

Les cabas cross over Pluribag de différents formats nous accompagnent pour le quotidien et le week-end.

Pour changer de couleur comme d’humeur, on opte pour les sacs réversibles Duo Tote.

En petit format, on a les pochettes fantaisie à bandoulière Mini et Small. Et aussi des pochettes, vanitys, trousses et porte-monnaie.

Mention spéciale pour les organiseurs de sac Very Intelligent Pocket pour changer facilement de sac tous les jours sans passer de temps à transvaser tout notre bazar. En voici la démo en vidéo :

On les aime pour le côte pratique, un peu moins pour l’esthétique : les gilets Vest Bag multipoches, parce qu’on manque toujours de poches pour y mettre plein de trucs.

Les sacs Tintamar sont en vente privée à des prix qui vont faire du bruit !

Ca se passe chez BazarChic jusqu’au 24 mai 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les sacs pratiques Tintamar ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Tintamar est terminée ?

Retrouvez les sacs Tintamar sur Spartoo.

