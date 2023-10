Vente privée Rodier : sacs trendy pour la ville

Envie d’un nouveau sac à main élégant ? Shoppez votre prochain compagnon maroquinerie sur cette vente privée de sacs Rodier !

La vente privée de sacs Rodier

La Maison française de prêt-à-porter spécialiste de la maille a enrichi ses collections de pièces de maroquinerie dès les années 1960.

Et c’est aujourd’hui sa ligne de sacs que la marque nous présente en vente privée.

Rendez-vous sur le site Showroomprivé pour profiter des petits prix sur une belle sélection de pièces féminines signées Rodier.

Le style est city chic. Le design est sobre avec une touche de sophistication : clous, chaînettes, imprimé monogramme, color-block, mix de matières et texture, pompons et breloques.

Les formats sont pratiques et les coloris faciles à porter.

Ces sacs sont réalisés en simili-cuir lisse, matelassé, effet croco ou toucher velours.

La collection se décline en sacs à main, sacs portés épaule, petits sacs à bandoulière classique ou chaînette, cabas, sacs seau, sacs à dos et bananes.

Zoom sur quelques jolis sacs à shopper sur cette vente privée :

Craquez pour un sac chic à petit prix ! Toutes ces pièces affichent des réductions autour de 75%.

La vente privée de sacs Rodier est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 17 octobre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les sacs Rodier ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

