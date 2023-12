Vente privée de sacs Michael Kors : maroquinerie de luxe

Michael Kors signe une collection de sacs tendance disponible en vente privée. C’est l’occasion de s’offrir une pièce de maroquinerie de luxe à prix léger.

Michael Kors

C’est en 1981 que Michael Kors fonda sa marque éponyme. Le créateur américain propose des collections de prêt-à-porter et d’accessoires de mode de luxe.

Ses pièces phares : ses sacs à main qui connaissent un succès international.

La vente privée Michael Kors

Élégance et lignes épurées caractérisent la ligne maroquinerie signée Michael Kors. La marque américaine expose ses sacs de luxe chez BazarChic. Cette vente privée va nous permettre d’acheter à prix léger un sac de la collection.

En rayon, on retrouve un beau choix de sacs à main chics, des sacs matelassés à bandoulière chaînette, des sacs portés épaule, des sacs monogrammé, des cabas en cuir cloutés, des sacs ceintures, des pochettes et la petite maroquinerie assortie. Ils sont tous signés du nom de la marque ou des initiales MK.

Coup d’œil à quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

Toutes ces pièces affichent des réductions autour de 40%.

La vente privée de sacs Michael Kors est ouverte chez BazarChic jusqu’au 17 décembre 2023.

Cette vente privée Michael Kors est terminée ?

Retrouvez les collections maroquinerie Michael Kors chez Sarenza.

