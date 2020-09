Vente privée de sacs Lulu Castagnette

Le célèbre ourson mascotte s’affiche maintenant sur les jolis sacs signés Lulu Castagnette. Voilà que la collection arrive en vente privée avec des sacs plein de fantaisie !

La vente privée de sacs Lulu Castagnette

Direction le site de ventes privées Showroomprivé pour s’offrir un sac sympa et girly à petits prix !

Lulu Castagnette nous y présente une belle sélection de pièces en toile et imitation cuir. Sacs tendance city, effet cuir lisse, métallisés ou texturé, effet nubuck, serpent ou croco, ils sont décorés de détails sympas : breloques ourson, empiècements contrastants, motifs fantaisie, fleurs, oiseaux, pompons, rivets et clous décoratifs…

Pour le format, on a le choix ! La marque propose des sacs à main et sacs à bandoulière, des sacs seau et portés épaule, des besaces multi-poches, des duos cabas et pochette, des sacs à dos et sacs de voyage, sans oublier la petite maroquinerie assortie. 👜

Zoom sur quelques jolis sacs à shopper sur cette vente privée :

Shoppez votre sac de la rentrée à petits prix ! Tous les modèles présentés affichent des remises autour de 70%.

La vente privée de sacs Lulu Castagnette est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 10 septembre 2020 à 8h.

