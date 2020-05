Vente privée Dari Bali : les sacs balinais pour la ville et la plage

En pleine tendance bohème, Dari Bali crée des sacs et paniers en paille tressé hyper stylés. Shoppez le vôtre à petit prix sur cette vente privée !

La vente privée de sacs Dari Bali

Alors qu’on rêve de vacances d’été à la plage, Dari Bali s’invite chez BazarChic le temps d’une vente privée.

La marque y présente une sélection de ses sacs balinais : des créations artisanales en paille tressée à la main au style ethnique et bohème.

On y shoppe de beaux cabas de plage, des petits paniers ronds à bandoulière de cuir, des sacs ronds et des sacs demi-lune.

On n’oublie pas une touche de fantaisie ! Galons brodés, pompons colorés, dessins et messages s’affichent sur les sacs Dari Bali.

Voici mes sacs préférés disponibles sur cette vente privée :

Indispensables à la plage, les sacs Dari Bali complètent parfaitement le look vacances d’été.

Tendances à la ville, ils accompagnent avec style une robe longue à fleurs ou un look jeans + T-shirts.

Tous ces sacs affichent des réductions autour de -70%.

La vente privée de sacs Dari Bali est ouverte chez BazarChic jusqu’au 28 mai 2020.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les paniers Dari Bali ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Dari Bali est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans sacs annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



