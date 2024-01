Nouveau rendez-vous luxe avec Christian Lacroix. La maison parisienne nous propose sa collection maroquinerie en vente privée. Plein de beaux sacs sont exposés à prix doux.

La vente privée de sacs Christian Lacroix

Christian Lacroix a plus d’un tour dans son sac ! En effet, sa collection maroquinerie CXL offre des pièces en cuir de tous les formats pour tous les styles !

C’est une belle sélection qui est disponible en vente privée à des prix ultra-abordables chez Showroomprivé.

On y shoppe des sacs à main chics, des cabas city et sacs shopping, des petits sacs à bandoulières, des sacs seau et sacs à dos colorés.

Coup d’œil à quelques pièces élégantes disponibles sur cette vente privée :

Et avec ceci ? de la petite maroquinerie, compagnons et porte-monnaie.

Et pour Monsieur : des sacoches, portefeuilles, trousse de toilette et ceintures, le tout en cuir noir.

On file jeter un œil à ces merveilles !

La vente privée de sacs Christian Lacroix est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 19 janvier 2024 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour un beau sac en cuir Christian Lacroix ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

J'en profite!

Cette vente privée de sacs Christian Lacroix est terminée ?

Retrouvez la collection maroquinerie Christian Lacroix chez Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans shopping sacs annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…