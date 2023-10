Vente privée Rochas : parfums raffinés à prix légers

Fraicheur et senteurs raffinées sont au rendez-vous de cette vente privée de parfums Rochas. Choisissez votre fragrance préférée à prix léger.

Rochas

Rochas est une maison française de parfums et de couture créée en 1925 par Marcel Rochas.

Ses fragrances phares : Eau de Rochas, Femme et Byzance

La vente privée de parfums Rochas

Rochas expose ses beaux flacons en vente privée. Rendez-vous sur le site Beauté Privée pour retrouver à prix doux les parfums de la marque pour elle et lui.

On s’offre l’eau de toilette pour femme Eau de Rochas, aussi déclinée en version fruitée L’escapade, hespéridée L’essentielle, florale fruitée Eau Sensuelle, hespéridée aromatique Eau de Rochas fraîche et masculine Eau de Rochas Homme. Elle est accompagnée de soins parfumés : lait corporel et gel douche.

Sont aussi disponibles le parfum Mademoiselle Rochas classique, Couture, in Black, les eaux de toilette Girl, Madame Rochas, Tocade, Femme, Rochas Man et L’Homme Rochas.

Quelques coffrets sont aussi proposés.

Profitez des petits prix pour vous offrir une de ces fragrances.

Tous ces beaux flacons affichent des réductions de plus de 50%.

La vente privée de parfums Rochas est ouverte chez Beauté Privée jusqu’au 9 octobre 2023 à 8h.

J'y vais !

Cette vente privée Rochas est terminée ?

Retrouvez les parfums Rochas chez Sephora.

Jetez aussi un œil aux bons plans parfums annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

J’aime ça : J’aime chargement…