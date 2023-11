Vente privée D’Orsay : parfums et bougies parfumées

Venez découvrir l’univers olfactif D’Orsay, ses parfums, fragrances d’intérieur et bougies parfumées, grâce à cette vente privée.

La Maison D’Orsay

Alfred d’Orsay a fondé la marque éponyme dans les années 1930. Son premier parfum est inspiré de sa romance avec Marguerite de Blessington.

Les parfums D’Orsay sont basés sur les émotions. Chaque création est nommée d’après une phrase et signée des initiales d’une personnalité gardée secrète.

La collection de parfums est complétée par une ligne de senteurs d’ambiance pour la maison. Ces fragrances d’intérieur et bougies parfumées sont comme des rendez-vous. Leurs flacons énigmatiques indiquent une heure et un lieu.

La vente privée de parfums D’Orsay

La Maison D’Orsay dévoiles ses créations olfactives en vente privée. Rendez-vous sur le site Beauté Privée pour découvrir ces flacons sombres et mystérieux.

On y retrouve dans deux formats les eaux de parfum :

Il ne faut pas être plus sage qu’il ne faut. S.P.

Quelque chose dans l’air. S.C.

C’est toujours agréable d’être attendu. O.W.

J’ai l’air de ce que je suis. J.R.

Envie d’en tester plusieurs ? Optez pour le coffret Collection Initiale et ses 5 eaux de parfum 10 ml.

Envie d’une nouvelle ambiance olfactive, craquez pour les vaporisateurs de parfum d’intérieur et les bougies parfumées, aussi proposées sur cette vente privée :

06:20 Où tu sais

09:15 En tête-à-tête

13:30 Au même endroit

19:50 En coulisses

00:30 En bas de chez toi

03:50 Comme la dernière fois

Toutes ces créations sont présentées à prix doux. Parfums et bougies affichent des réductions autour de 60%.

La vente privée de parfums D’Orsay est ouverte chez Beauté Privée jusqu’au 22 novembre 2023 à 8h.

