Vente privée de montres Vicomte A. : A l’heure sport-chic

Après avoir conquis nos dressings, Vicomte A. s’attache maintenant à notre poignet. La marque de mode sport-chic présente ses lignes de montres en vente privée.

La vente privée de montres Vicomte A.

Après ses collections mode, ce sont ses montres que Vicomte A. vient faire défiler chez BazarChic. Ses modèles masculins sont sobres et élégants. Le style est tantôt city, casual ou sport.

Ces montres s’attachent au poignet avec leur bracelet en cuir lisse ou texturé façon croco, en acier à maille milanaise, en textile nylon uni ou à rayures contrastantes.

Le cadran minimaliste ou multi compteurs affiche le logo de la marque. Quant au un boitier, il est en métal chromé ou doré.

Vicomte A propose aussi des coffrets montre avec bracelets interchangeables, textile et métal, textile et cuir ou cuir et métal. L’idéal pour s’adapter au look du jour.

Tous ces modèles sont tous proposés à prix réduits. Ils vous seront livrés dans leur écrin.

La vente privée de montres Vicomte A. est ouverte chez BazarChic jusqu’au 10 mai 2020.

