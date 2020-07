Affichez votre style avec les montres Ice Watch en vente privée

Ice Watch, c’est la marque belge bien connue pour ses montres tendances à bracelets en silicone coloré. Cette vente privée Ice Watch nous propose une belle sélection de modèles à petits prix.

La vente privée de montres Ice Watch

Ice Watch habille le poignet de montres de tous les styles et de toutes les couleurs.

On retrouve sur cette vente privée les fameuses montres en silicone Ice forever qui ont fait le succès de la marque. Elles sont disponibles dans un grand choix de coloris.

Et avec ceci ? Des montres aux lignes sport et masculines Ice urban et Ice steel, des montres originales avec cadran glitter ou imprimé fantaisie, les montres bicolores à dégradé de couleurs Ice duo, les montres minimalistes et colorées Ice Ola, des modèles classiques et élégants à bracelet cuir ou maille métallique. ⌚

Zoom sur quelques montres disponibles sur cette vente privée :

Ice équipe aussi les enfants de montres fun à chiffres multicolores.

Toutes ces montres sont à petits prix. Elles affichent des remises de -40 à -70%.

La vente privée Ice Watch est ouverte jusqu’au 12 juillet 2020 à 8h.

