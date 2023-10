On retrouve le style intemporel Tommy Hilfiger dans ses lignes de montres et bijoux, actuellement disponibles en vente privée.

Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger, c’est la marque référence de mode américaine au style intemporel et authentique. Elle habille hommes et femmes de tenues classiques tendance chic décontracté.

Pour parfaire le look US, ses collections de prêt-à-porter sont complétées de chaussures, sacs, lunettes de soleil, montres, bijoux…

La vente privée de montres et bijoux Tommy Hilfiger

C’est chez Zalando Privé que la marque américaine expose ses collections. Cette vente privée est l’occasion de s’offrir une montre élégante et quelques bijoux raffinés à prix légers.

Au rayon horlogerie, on retrouve les modèles classiques signés Tommy Hilfiger pour homme et femme.

Reste à choisir parmi des montres city ou sport chic, à bracelet en acier argenté, doré, cuivré, en cuir lisse ou texturé, ou en silicone coloré à motifs fantaisie.

Des bijoux, colliers, bracelets, bagues et boucles d’oreilles aux lignes modernes, complètent la collection Watches.

Soyez à l’heure de cette vente privée Tommy Hilfiger.

Elle ne reste ouverte chez Zalando Privé que jusqu’au 12 octobre 2023.

Cette vente privée Tommy Hilfiger est terminée ?

Retrouvez les montres et bijoux Tommy Hilfiger chez Bijourama.

Jetez aussi un œil sur les bons plans montres annoncés sur le blog !

