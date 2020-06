Vente privée Cluse : montres minimalistes et élégantes

Cluse, c’est la marque néerlandaise de montres incontournable du moment. On la voit à tous les poignets ! Et pour cause, son design minimaliste s’accorde à tous les looks. Adoptez vous aussi votre montre Cluse à petits prix grâce à cette vente privée !

La vente privée de montres Cluse

Pas une minute à perdre ! Direction Private Sport Shop pour découvrir un beau choix de montres.

Cluse vient d’Amsterdam et le design de ses créations a fait son succès.

Sa signature : un boîtier rond en métal aux lignes épurées qui permet toutes les fantaisies !

En effet, avec leur design minimaliste, les montres Cluse vont avec tout ! Elles accompagnent tous les styles vestimentaires mais aussi les bijoux et bracelets !

Le cadran est souvent uni, blanc, noir, parfois marbré.

Côté bracelet, on a le choix de la matière : cuir lisse, métallisé ou texturé, maille milanaise en acier argenté, doré, noir ou rose, jeans. Cette vente propose également des bracelets interchangeables pour varier les plaisirs et assortir sa montre à sa tenue du jour.

Voici quelques jolis modèles présentés sur cette vente privée Cluse :

Toutes ces montres et bracelets sont à petits prix.

Private Sport Shop affiche des remises de 20% à 50% selon les modèles.

La vente privée de montres Cluse est ouverte jusqu’au mercredi 24 juin 2020.

J'y vais !

Votre montre sera rapidement à votre poignet ! Private Sport Shop prévoit l’expédition de votre commande sous 48 heures.

Le code promo Private Sport Shop

En ce moment, la livraison à domicile est gratuite dès 80 € d’achat avec le code promo FREESHIP20.

L’offre est valable jusqu’au 21 juin seulement.

Cette vente privée Cluse est terminée ?

Retrouvez les montres Cluse sur La Redoute.

Jetez aussi un œil aux bons plans shopping montres annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr