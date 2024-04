Marque phare de la cosmétique italienne, Deborah Milano nous présente ses produits de maquillage en vente privée. Zoom sur ses produits à petits prix !

La vente privée de maquillage Deborah Milano

Deborah présente ses lignes de maquillage chez Beauté Privée. On en profite pour faire de plein de produits de beauté à prix légers.

Au rayon teint, on shoppe des bases et sérums Skin Booster, des fonds de teint fluides et poudres compactes matifiantes 24Ore Perfect, des correcteurs liquides et sticks, la BB cream 5-en-1, des blush et bronzer pour une mine parfaite.

Pour les yeux, des mascaras volume et longueur, des crayons et eyeliner feutre, des ombres à paupières et palettes dessinent un beau regard.

Place aux crayons, aux rouges à lèvres liquides et gloss pour une bouche pulpeuse.

Pour une manucure au top, on prend soin de nos ongles avec une base, un durcisseur, de jolis vernis, et pour le finish, un correcteur et un top coat effet gel.

La vente privée de maquillage Deborah est ouverte chez Beauté Privée jusqu’au 16 avril 2024 à 8h.

