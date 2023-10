Vente privée de manteaux Rodier : les pièces tendances de l’hiver

Voila la vente privée parfaite pour affronter les températures hivernales. La maison Rodier nous propose ses manteaux élégants et doudounes chaudes à prix doux.

La Maison Rodier

Née en 1852 en Picardie, Rodier confectionne des textiles de qualité prisés par les maisons de haute couture.

Et c’est en 1956 que la marque spécialiste de la maille se lance dans le prêt-à-porter. Elle mise sur les belles matières et les coupes indémodables pour composer des collections chics et intemporelles pour la femme actuelle. Ses lignes s’étoffent pour proposer des dressings complets et tendances.

La vente privée de manteaux Rodier

La maison Rodier revient en vente privée. Après ses jolies mailles, c’est sa collection manteaux que le marque nous propose chez BazarChic.

En rayon, on choisit son pardessus de l’hiver parmi un grand choix de pièces en laine mélangée, de fabrication italienne :

des manteaux longs à boutonnage croisé ou ceinturés

à boutonnage croisé ou ceinturés des cabans et manteaux courts à col revers cranté

et manteaux courts à col revers cranté des vestes zippées à col fausse fourrure

à col fausse fourrure des doudounes matelassées , courtes ou longues, à capuche bordée de moumoute

, courtes ou longues, à capuche bordée de moumoute des perfectos en simili cuir et fausse fourrure

Les motifs phares de la saison, les carreaux, s’affichent sur une sélection de manteaux tendances.

Zoom sur quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

Toute la collection est proposée avec des réductions autour de 70%.

La vente privée de manteaux Rodier est ouverte chez BazarChic jusqu’au 25 octobre 2023.

