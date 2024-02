Vente privée de maillots de bain Soraya : Glamour à la plage

Elégance et glamour sont au rendez-vous de cette vente privée de maillots de bain Soraya. Venez choisir votre maillot de l’été à prix doux !

Soraya Swimwear

Née en 1994 à Saint-Tropez, haut lieu de la mode estivale, Soraya crée des maillots de bain tendances aux lignes modernes et glamour.

La marque allie qualité, style et confort des matières pour proposer des collections élégantes et agréables à porter.

Partenaire officiel du Comité Miss France depuis 2007, Soraya habille les candidates lors de leur voyage de promotion et activités nautiques.

La vente privée de maillots de bain Soraya

Soraya fait défiler ses collections balnéaires en vente privée. Rendez-vous sur le site BazarChic pour profiter des petits prix sur une sélection de maillots une et deux pièces.

On craque pour les coupes et les détails : décolleté plongeant, effet cache cœur, laçage décoratif, fine ceinture à boucle métallique, empiècements de tulle et dentelle, motifs géométriques, floraux ou animaliers, anneau de métal effet bijou…

Zoom sur quelques maillots disponibles sur cette vente privée :

La collection swimwear est accompagnée de pièces de beachwear : de longs paréos à nouer à la taille ou sur la nuque, des robes de plage courtes ou longues, des kimonos, des jupes bohèmes et des pantalons casual, des kaftans et ponchos, le tout à assortir au maillot… ou pas !

Faites venir le soleil ! Préparez vos looks de plage, de baignade et de bronzette à prix légers.

La vente privée de maillots de bain Soraya est ouverte chez BazarChic jusqu’au 25 février 2024.

La vente privée Soraya Swimwear est terminée ?

Retrouvez les maillots de bain Soraya chez Glamuse.

Jetez aussi un œil aux bons plans maillots de bain annoncés sur le blog !

