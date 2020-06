Simone Pérèle revient en vente privée avec sa collection balnéaire

L’élégance est au rendez-vous avec cette vente privée de maillots de bain Simone Pérèle. Shoppez votre maillot de l’été à prix doux !

La vente privée de maillots de bain Simone Pérèle

Les vacances d’été approchent ! Si vous n’avez pas encore trouvé votre maillot de bain de l’été, rendez-vous chez BazarChic !

Le site de ventes privées a ouvert une vente de maillots signés Simon Pérèle.

Surtout connue pour sa lingerie de luxe, la maison française nous dévoile ici ses lignes balnéaires.

En rayon, on peut choisir parmi des maillots une pièce élégants ou des bikinis deux pièces à assortir.

Côté coupes, il y en a pour toutes les silhouettes : haut triangle, brassières, bandeau, à armature et culotte classique, slip galbant, brésilien, taille haute

On y ajoute les détails : des jeux de drapés, revers, des nouettes, des lanières cloutées…

Côté style : de l’uni, du noir ou de la couleur, des rayures esprit Bayadère, des imprimés floraux, aquatiques ou madras.

Et avec ceci ? quelques paréos et kaftans pour parfaire le look plage !

Tous ces maillots sont à prix réduits ! Ils affichent des remises autour de 50%.

La vente privée de maillots Simone Pérèle est ouverte chez BazarChic jusqu’au 21 juin 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les jolis maillots de bain Simone Pérèle ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée de maillots de bain Simone Pérèle est terminée ?

Retrouvez les collections lingerie et bain Simone Pérèle chez Glamuse.

Jetez aussi un œil aux bons plans maillots de bain annoncés sur le blog !

