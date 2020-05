Découvrez les maillots de bain rétro chic Daïva Collections

Entre luxe et fantaisie, Daïva Collections crée des maillots de bain féminins aux détails originaux. On s’offre ses jolis modèles à prix doux sur cette vente privée !

La marque Daïva Collections

Daïva Collections est une jeune marque parisienne de maillots de bain haut de gamme créés en 2015 par Gloria Binoche.

Son objectif : « transposer la mode urbaine sur le sable en revisitant les classiques avec poésie, et faire du maillot de bain l’incontournable du vestiaire féminin. »

Elle crée des maillots une et deux pièces aux coupes originales et aux imprimés exclusifs inspirés d’ailleurs.

Son style est entre vintage et couture, avec des mix de couleurs et d’imprimés, des coupes travaillées pour une silhouette sublimée, et de larges rubans noués pour la touche girly.

La vente privée de maillots de bain Daïva Collections

Rendez-vous sur le site BazarChic pour découvrir la collection balnéaire signée Daïva !

Cette vente privée et ses folles réductions permettent de rendre ces maillots de bain abordables. Car on a toutes droit à un peu de luxe et de fantaisie !

En rayon, des maillots une pièce élégant, des deux pièces rétro en mix and match, et tout plein de rubans à nouer pour un look de plage terriblement glamour !

Zoom sur mes modèles chouchous disponibles sur cette vente privée :

Daïva Collections vous conseille sur les coupes et les modèles à choisir selon votre morphologie grâce à son Guide des formes.

Choisissez votre maillot de bain de l’été sans vous ruiner sur cette vente privée !

Les maillots une pièce sont à partir de 45 € et comptez autour de 45 € également pour un bikini à composer.

Ces maillots de bain sont accompagnés de robes toutes aussi élégantes. Courtes ou longues, elles sont réalisées dans de beaux textiles imprimés. Elles sont parfaites pour un été chic, une garden party…

La vente privée Daïva Collections est ouverte chez BazarChic jusqu’au 14 mai 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

